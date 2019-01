Superati Ivanovic e Skrtel

La Juventus ha così scelto di affidarsi a un usato sicuro, scegliendo Martin Caceres per inserire in organico un difensore già pronto per il campionato italiano. L'uruguaiano ex Hellas Verona ha superato la concorrenza di due importanti profili internazionali valutati dal ds bianconero Fabio Paratici, ovvero Branislav Ivanovic - ex Chelsea e attualmente in forza allo Zenit San Pietroburgo - e Martin Skrtel, un passato al Liverpool e un presente in Turchia, al Fenerbache. Un altro giocatore sondato era stato Bruno Alves del Parma, ma a spuntarla è stato Caceres: accordo trovato tra Juventus e Lazio, sarà lui il nuovo difensore della squadra di Allegri.