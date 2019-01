Genoa, accordo con il Chievo per Radovanovic

Genoa e Chievo hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Ivan Radovanovic in rossoblù. L'operazione verrà formalizzata dopo il week end sulla base di 4 milioni di euro con il possibile inserimento di Romulo. Per sostituire il serbo, già atteso martedì a Pegli per il primo allenamento, il club di Campedelli si è assicurato Diousse. Le due società continuano a parlare anche di De Paoli, con la Samp che però resta in pole per il difensore.