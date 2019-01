La Roma guarda all’Atalanta per il proprio futuro. Se già era nota l’intenzione del club giallorosso di provare ad acquistare Gianluca Mancini al termine della stagione, nelle ultime ore è stato effettuato a sorpresa un sondaggio anche per Josip Ilicic. Tuttavia, i nerazzurri non hanno voluto nemmeno cominciare una trattativa per il trequartista sloveno, sul quale la Roma potrebbe tornare a giugno per provare a mettere a segno un doppio colpo. Sullo stesso asse, la scorsa estate, è avvenuto il trasferimento di Bryan Cristate, passato in giallorosso per 30 milioni di euro.

Roma, idea Vida per la difesa

Le esigenze della Roma riguardano dunque la difesa e il centrocampo. Per il reparto arretrato c’è un altro nome che la dirigenza del club segue con attenzione. Si tratta di Domagoj Vida, difensore croato del Besiktas, classe 1989. Il costo dell’operazione si aggira sui 2 milioni di euro più un importo da stabilire per il diritto di riscatto. Il giocatore interessa anche all’Inter, qualora si dovesse concretizzare la cessione di Joao Miranda al Monaco. L’altra alternativa in tal senso, per i nerazzurri, è rappresentata da Bruno Alves, che però il Parma non sarebbe intenzionato a cedere, essendo il portoghese anche il capitano della squadra.