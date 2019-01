Ora è ufficiale, Martin Caceres torna alla Juventus per la sua terza esperienza con la maglia bianconera. Dopo la partenza di Benatia in direzione Qatar, la dirigenza ha ritenuto opportuno puntare sul ritorno del difensore uruguaiano, profilo d'esperienza che conosce già le dinamiche di spogliatoio essendo già stato a Torino nella stagione 2009/10 e dal 2012 al 2016. Caceres arriva in prestito dalla Lazio, per una cifra di 0,6 milioni di euro. Potrebbe essere già convocato per la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta, come lo stesso Allegri ha dichiarato in conferenza stampa.

Il comunicato della Juventus



#WelcomeBackMartin, è l'hashtag con cui la Juventus saluta sui social il ritorno del cinque volte campione d'Italia. Sul sito ufficiale invece, i bianconeri hanno diffuso un comunicato: "E' un gradito ritorno, quello di Martin Caceres, che da oggi è ufficialmente - e nuovamente - un giocatore della Juventus. [...] Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società S.S. Lazio S.p.A. per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jose Martin Caceres Silva a fronte di un corrispettivo di € 0,6 milioni interamente pagabile nella stagione corrente".