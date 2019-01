Chiellini, esami rinviati a domani. Ma nessun sostituto

Sono stati rimandati alla giornata di venerdì gli esami per capire l'entità dell'infortunio muscolare a un polpaccio rimediato dal difensore della Juventus durante la partita di quarti di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, persa per 3-0. L'ipotesi, in ogni caso, resta quella di uno stop di almeno 15 giorni, che dunque dovrebbe consentirgli di scendere in campo nell'andata degli ottavi di Champions contro l'Atletico, il 20 febbraio. La Juventus, comunque, non dovrebbe tornare sul mercato per prendere un suo sostituto: tramontano quindi le piste che portano a Bruno Alves e Vida