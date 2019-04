Un nuovo colpo in arrivo per la Juventus? Sempre attivissima sul mercato dei giovani profili più interessanti del panorama calcistico internazionale, la società bianconera potrebbe ora essersi assicurata un prospetto dal sicuro avvenire. Si tratta di Wesley David de Oliveira Andrade, meglio noto come Wesley, talentuoso terzino brasiliano classe 2000 appena svincolatosi dal Flamengo e approdato a Torino nei giorni scorsi. Un’operazione ancora da definire e non ufficiale, visto che il giocatore si sta allenando in prova con l'Under 23 e che il suo status da extracomunitario complica notevolmente le cose, ma che potrebbe rivelarsi un grande affare. Decisiva in questo senso sarà la regia di Mino Raiola, che grazie agli ottimi rapporti con la Juve ha permesso al club di chiudere dopo il rifiuto del ragazzo di rinnovare il proprio contratto con il Flamengo. Fuori squadra dallo scorso mese di maggio proprio a causa dei problemi con la società brasiliana, Wesley è stato cercato anche da diversi club spagnoli e olandesi, ma alla fine a spuntarla è stata la Juventus grazie alla volontà del ds Fabio Paratici di chiudere una nuova operazione in prospettiva.

L’annuncio su Instagram

Ad annunciare il suo arrivo in bianconero è stato lo stesso Wesley. Il terzino brasiliano, infatti, ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae sorridente a Torino mentre indossa il giaccone della Juventus, accompagnata dalla seguente didascalia: "Dio ha per me una nuova storia". Tanti i complimenti e i 'like' ricevuti, tra cui anche quelli del talento del Real Madrid Vinicius Junior e di Lucas Paquetá, compagno ai tempi del Flamengo.

Chi è Wesley

Classico terzino di spinta, Wesley rappresenta pienamente il prototipo dell’esterno di fascia brasiliano. Classe 2000, 171 centimetri di altezza, è cresciuto nel Flamengo dove ha fatto tutto la trafila prima di arrivare in prima squadra. Fisicamente ancora poco strutturato, con parecchio da lavorare in fase difensiva, è dotato di tecnica sopraffina e ha nella progressione il suo punto di forza. Per questo motivo e per la grande velocità è stato soprannominato 'Gasolina'. Dani Alves come idolo e modello da seguire, Wesley si è messo particolarmente in mostra con la Nazionale Under 17 del Brasile, con la quale in totale ha collezionato 20 presenze e un gol e ha trionfato nel Sudamericano Sub17 nel 2017. Adesso la nuova sfida alla Juventus: Wesley è un nuovo calciatore bianconero.