Molto più vicino all'Inter che alla Juventus. Novità sul futuro di Antonio Conte dopo il “no” alla Roma, annunciato dal diretto interessato. A fare chiarezza è stato Luca Marchetti su Sky Sport. Sviluppi dettati sia dal rapporto di profonda stima che lega Conte a Beppe Marotta, sia dal progetto “solido e ambizioso” che Suning ha in mente per la prossima stagione dell'Inter e che risponde all'identikit del club dal quale lo stesso Conte ha spiegato di voler ripartire. In caso di addio tra Massimiliano Allegri e la Juventus, è invece difficile pensare che nel futuro della panchina bianconera ci possa essere Conte. Al netto degli sviluppi futuri nel rapporto tra Allegri e la Juve, per la cui definizione si attende che ci sia una cena tra l'allenatore e il presidente Andrea Agnelli, non c'è mai stata una telefonata tra Conte e la Juventus e appare molto complicato - ha aggiunto Marchetti - immaginare che questo avvenga. Un'ipotesi lontana, anche per le modalità dell'addio tra Conte e Andrea Agnelli, avvenuto nell'estate 2014 e non ancora del tutto digerito. Più nerazzurro che bianconero. Il futuro di Antonio Conte assume nuove sfumature.