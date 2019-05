Un anno lontano dai campi. Fondamentale per chi, come lui, ha sempre dato tutto e probabilmente aveva bisogno di staccare la spina. Lungo per chi ha il calcio nelle vene e fatica a starci lontano. Antonio Conte adesso è pronto a tornare. Oggetto del desiderio per molte squadre, obiettivo di poche. Già, perché per convincerlo serve un progetto serio. Serve voglia di vincere: “Chi mi chiama sa che io devo incidere con la mia idea di calcio e con il mio metodo”. Lo ha raccontato lui stesso in esclusiva a Walter Veltroni sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Uno sguardo al passato, due al futuro: “Non sono un gestore, non credo che l’obiettivo di un allenatore sia fare meno danni possibile – ha continuato - se pensano questo, le società non mi chiamino. Trovo umiliante per la categoria sentire una cosa del genere. Io voglio incidere, perché sono molto severo con me stesso. Poi ho un problema: la vittoria. Che sento come l’obiettivo del mio lavoro. Il percorso per arrivarci è fatto di lavoro, di sacrificio, di unità d’intenti, di pensare con il noi e non con l’io. Non ne conosco altri”.