"Che pensieri suscita in me Conte all'Inter?" A rispondere alla domanda è Alex Del Piero, direttamente dall'Olimpico nel pre partita di Sky Sport tra Roma e Juventus. Un interrogativo che rimanda alla futuro di panchina dei nerazzurri e al suo ex allenatore e compagno di squadra, con cui, in bianconero, ha vinto tantissimo, in Italia come in Europa: "I miei pensieri sono diversi e di diverso genere - ha detto Del Piero -, dal punto di vista sportivo, dopo il suo passato con la Juve, sarà ovviamente strano vederlo su quella panchina. Ma stiamo parlando di un grande professionista e di una squadra con grandi potenzialità. Con l'avvento di Marotta non mi sorprende questa nuova mossa, e devo dire ci sono le premesse per fare molto bene. La rigidità di Conte e il suo sistema di gioco sono cose che potrebbero aiutare l'Inter".