Il Napoli è pronto a chiudere il primo acquisto in vista della prossima stagione. La società azzurra, infatti, ha piazzato uno scatto ormai decisivo per Giovanni Di Lorenzo, terzino classe 1993 grande protagonista nel campionato appena concluso con la maglia dell’Empoli. Affare ormai alle battute finali, che verrà definito con ogni probabilità nella giornata di martedì: il Napoli infatti ha accelerato per evitare l’inserimento di altre squadre, Atletico Madrid su tutte. Operazione ormai in dirittura d’arrivo, ma quella di Di Lorenzo non sarà l’unico acquisto del Napoli: dopo il primo incontro dei giorni scorsi, Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti si incontreranno nuovamente a Capri in occasione del compleanno dell’allenatore azzurro, l’occasione per tracciare le linee di mercato e trovare una sintesi sulla strategia da seguire.

Nomi e strategie: il mercato del Napoli

L’idea è quella di acquistare due terzini – oltre a Di Lorenzo piace molto anche Trippier del Tottenham, giocatore con costi diversi e più difficile da acquistare – un centrocampista e magari due attaccanti. Strappare Iliic e Castagne all’Atalanta forte del posto Champions non sarà facile, ma il Napoli ci proverà. Sempre viva inoltre la tentazione Quagliarella, qualcosa in più di una semplice suggestione. Nomi, idee, strategie, l’obiettivo di trattenere i big e i primi rinforzi: con Di Lorenzo pronto a indossare la maglia del Napoli nella prossima stagione.