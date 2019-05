Otto gol per guadagnarsi la conferma: Riccardo Orsolini è pronto a essere riscattato dal Bologna. Il classe 1997, il cui cartellino è di proprietà della Juventus, è stato uno dei protagonisti della risalita e salvezza della squadra di Sinisa Mihajlovic, che ora lo vuole tenere con sé anche per la prossima stagione. La dirigenza si è già mossa con i bianconeri: trovato l’accordo per portare definitivamente in rossoblù l’esterno. Volontà, questa, anche del presidente degli emiliani Joe Saputo, che ha annunciato di voler investire per migliorare la rosa del suo Bologna. Il primo innesto della campagna estiva di calciomercato, dopo la conferma in panchina di Mihajlovic, dovrebbe dunque essere proprio Orsolini: il ds Bigon e Marco Di Vaio si sono incontrati a Milano con il ds della Juve Fabio Paratici, trovando l’accordo di massima per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Il club bianconero, dal canto suo, ha voluto però cautelarsi, facendo in modo che il giocatore, sul quale si erano mosse anche Milan e Roma, rimanga a Bologna: la Juventus avrà infatti la priorità qualora in futuro volesse riprendere Orsolini.