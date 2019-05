In finale di Champions League ha segnato un gol decisivo, quello valso la coppa nel 1998 al Real Madrid contro la Juventus. A Madrid è rimasto di casa e l'ultimo atto della Champions 2018/2019 in calendario al Wanda Metropolitano tra Liverpool e Tottenham è lo spunto per commentare l'attualità con Predrag Mijatovic: "Faccio i complimenti a Sarri per la vittoria dell'Europa League con il Chelsea - spiega ai microfoni di Sky Sport l'ex attaccante, passato in Italia anche dalla Fiorentina- la Juventus ha salutato un grande allenatore come Allegri e credo Sarri sia una buona soluzione per la panchina. Conosce il calcio italiano, la sua mentalità e i giocatori. L'Europa League è stato il primo titolo di rilievo nella sua carriera, ora è il momento giusto per andare alla Juventus. Mi sembra tutto chiaro". A proposito di allenatori, Mijatovic – che è stato per tre anni anche il direttore sportivo del Real Madrid – ha parlato della panchina delle merengues. “Non so cosa farà Zidane, ma sicuramente il suo Real dovrà cambiare molto – le sue parole - arriverà Hazard, penso sia stato preso. Al Real c'è tanta pressione e non è facile giocarci o lavorarci da allenatore. Devi vincere e farlo divertendo”. Chi non si muoverà da Madrid è Luka Modric: “L'anno scorso su di lui c'era l'Inter e si era parlato di una sua cessione – spiega Mijatovic - ma ha un contratto e credo resterà al Real”.