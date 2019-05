Il primo acquisto è stato chiuso: manca soltanto la firma, poi Giovanni Di Lorenzo sarà ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Ma gli azzurri non si fermano e guardano già ai prossimi rinforzi. Per il centrocampo la società del presidente Aurelio De Laurentiis è tornata forte su Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina. Il classe 1993 potrebbe essere il profilo giusto per Carlo Ancelotti, per rinforzare un reparto modificato più volte nel corso della stagione tra cambiamenti tattici e movimenti di mercato.

Le strategie del Napoli per il centrocampo

Molto dipenderà anche dal futuro dei calciatori che il Napoli ha già in rosa. Marko Rog rientrerà dal prestito al Siviglia e almeno uno tra lui e Diawara potrebbe partire. Veretout, dunque, andrebbe a sostituire numericamente il centrocampista che lascerà gli azzurri in questa sessione di mercato estiva. Qualora dovesse andare via anche Allan, invece, il Napoli interverrà prendendo due centrocampisti. A quel punto gli obiettivi sarebbero Bennacer dell'Empoli e Almendra del Boca Juniors.