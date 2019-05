Inter-Spalletti, è finita: ufficiale l'esonero

L'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Inter è ufficialmente terminata. Il futuro dell'allenatore era già stato deciso da tempo, ma adesso è arrivata anche la comunicazione da parte della società nerazzurra: "FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme", si legge nella nota affidata a Twitter. Arrivato sulla panchina del club nerazzurro nel 2017, Spalletti ha centrato per due anni consecutivi la qualificazione in Champions League. Risultati però che non gli sono valsi la riconferma. L'Inter infatti ha deciso di puntare con decisione su Antonio Conte, affidando proprio all'ex Ct dell’Italia il progetto di riportare ai vertici la squadra nerazzura: accordo totale e già definito per un triennale da 12 milioni di euro netti a stagione, atteso adesso solo l'annuncio ufficiale.