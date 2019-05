Le prime parole di Conte: "Ho scelto l'Inter per la voglia di tornare in alto"

“Cercherò con il lavoro di ricambiare la fiducia che l'Inter ha riposto in me. Ho scelto l'Inter per la società, per la serietà e l'ambizione del progetto. Per la sua storia. Mi ha colpito la chiarezza del club e la voglia di riportare l'Inter dove merita".