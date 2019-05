Antonio Conte è il nuovo allenatore dell'Inter. L'annuncio tanto atteso è arrivato all'alba italiana, alle 6 del mattino, mezzogiorno in Cina, quando sul profilo ufficiale dell'Inter è comparsa una foto di "Benvenuto", con il volto dell'allenatore chiamato a riportare l'Inter in alto. Dopo l'esonero di Spalletti, reso ufficiale dal club nella giornata di ieri, contestualmente all'annuncio del neo allenatore, sono state pubblicate le prime parole di Conte, sui motivi principali della sua scelta dopo l'anno sabbatico dovuto alla rottura con il Chelsea. "Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta - ha commentato Conte attraverso il sito del club nerazzurro - Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il Presidente e i dirigenti hanno riposto in me".



Dopo le frasi di rito, le idee chiare che da sempre caratterizzano il modus operandi dell'ex allenatore di Juventus e Chelsea: "Ho scelto l'Inter per la Società, per la serietà e l'ambizione del progetto. Per la sua storia. Mi ha colpito la chiarezza del Club e la voglia di riportare l'Inter dove merita".