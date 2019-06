Il Napoli continua a muoversi sul mercato, per regalare a Carlo Ancelotti una rosa competitiva per la prossima stagione. Gli azzurri hanno già preso l'esterno difensivo Di Lorenzo e si preparano a salutare Hysaj e Mario Rui; a centrocampo, invece, la prima scelta è Jordan Veretout della Fiorentina. Ma anche il reparto offensivo è al centro della strategia del club di De Laurentiis: nelle ultime ore sono da registrare nuovi contatti per Rodrigo, attaccante classe '91 del Valencia in gol anche nella finale di Coppa del Re contro il Barcellona: il Napoli vorrebbe inserire una contropartita tecnica nell'operazione, si tratta di Diawara; il centrocampista potrebbe dunque essere la chiave per sbloccare l'affare.

Contatti con Deulofeu: vale 30 milioni

Da una prima punta a un esterno, da Rodrigo a Gerard Deulofeu: un altro spagnolo, ma dalla Premier League, dal Watford. Anche in questo caso ci sono già stati i primi contatti, ma con l'agente del giocatore ex Milan, reduce da un'ottima stagione. La sua valutazione è sui 30 milioni di euro, il Napoli valuterà se procedere e provarci in modo concreto oppure insistere su altre piste.