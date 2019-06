Weekend a Madrid per il nuovo allenatore dell’Inter, Antonio Conte, in compagna della dirigenza nerazzurra al completo. Dopo l’arrivo a Milano e l’annuncio ufficiale nella giornata di venerdì, Conte e i vertici del club sono volati a Madrid per assistere alla finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool. Una giornata importante per il nuovo tecnico dell’Inter che, nella Capitale spagnola incontrerà per la prima volta Zhang Jindong, proprietario della società nerazzurra e azionista di maggioranza del gruppo Suning. In attesa di Zhang senior, arrivato poco dopo le 15.30 nell’albergo della Capitale spagnola dove lo attendeva la dirigenza, Antonio Conte si è intrattenuto a pranzo in hotel con il vicepresidente Javier Zanetti e il responsabile dell’area tecnica Piero Ausilio: non è mancata l’irruzione di un fan dell’allenatore al quale ha destinato le sue congratulazioni e i complimenti per il lavoro svolto al Chelsea, strappando infine un selfie-ricordo. Accompagnato dal figlio Steven, Zhang Jindong sta incontrando Ausilio, Marotta, Antonello, Baccin, Zanetti e Pedinotti nel primo summit per dare un’identità all’Inter del futuro.