Dopo aver conquistato la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League e aver raggiunto l'accordo con Gian Piero Gasperini per la conferma, l'Atalanta può finalmente pensare al mercato. Ne ha parlato Antonio Percassi: "Ci prepariamo ad allestire una squadra all'altezza del campionato e della Champions League, anche se a pensare che ci siamo appena qualificati mi vengono ancora i brividi – ha dichiarato il presidente nerazzurro in occasione della Camminata Nerazzurra, tradizionale evento di fine stagione a cura del Centro di Coordinamento dei Club Amici dell'Atalanta - È presto per fare nomi. Di sicuro dopo il rinnovo di Gasperini il pensiero è quello di fornirgli una rosa competitiva ai massimi livelli. Ho seguito la finale di Champions tra Liverpool e Tottenham e durante la cerimonia d'inaugurazione mi sono chiesto se davvero noi, una provinciale, da settembre saremo coinvolti in una delle manifestazioni sportive più seguite nel mondo".

"Stadio? I lavori procedono bene"

Poi Percassi parla dello stadio: "I lavori stanno procedendo speditamente e si lavora anche in questa direzione, ma non voglio rubare il mestiere al nostro direttore operativo Roberto Spagnolo che è il referente unico del restyling. Per adesso posso dire che la Curva Nord sarà ricostruita in modo fantastico".