Potrebbe essere Edin Dzeko il primo rinforzo dell’Inter di Antonio Conte. Dopo la riunione operativa in sede tra l’allenatore e i vertici della società nerazzurra per pianificare le mosse di mercato future, le strategie dell’Inter iniziano a delinearsi. Questa, infatti, potrebbe essere una settimana importante per l’arrivo all’Inter di Edin Dzeko: nei prossimi giorni è previsto un vertice con la società giallorossa per provare a chiudere il discorso relativo al trasferimento dell’attaccante classe 1986. La Roma valuta il bosniaco circa 10/12 milioni di euro: Dzeko che ha già comunicato alla Roma di non voler rinnovare il contratto dopo aver declinato la proposta di rinnovo triennale che aveva sul piatto. Ma c’è di più: tra l’Inter e Dzeko è già stato raggiunto un principio di accordo per un biennale con opzione per il terzo anno; nella trattativa per portare il bosniaco a vestire la maglia nerazzurra potrebbe inoltre essere inserito un ragazzo del settore giovanile (operazione in stile Zaniolo).

Idea Kolarov, proposto Koscielny. Si lavora allo scambio Dybala-Icardi

Dzeko ma non solo, perché l’Inter inizia a muoversi su più fronti. Sempre con la Roma resta viva l’idea Kolarov, con i nerazzurri che valutano se cogliere o meno l’opportunità di regalare a Conte l’esterno classe 1985. Ai nerazzurri, inoltre, è stato offerto Laurent Koscielny: il profilo del difensore classe 1985, in scadenza di contratto nel 2020 con l’Arsenal, al momento però non sembra interessare all’Inter. Che invece insiste per provare a impostare lo scambio Icardi-Dybala con la Juventus, anche se al momento però non ci sono accordi tra le parti viste le diverse valutazioni che entrambi i club fanno dei due giocatori.