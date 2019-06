Dal ritiro di Coverciano, dove si trova per gli impegni con la Nazionale azzurra, ha scherzosamente ammesso di aver impostato il telefono in modalità silenziosa per evitare distrazioni dalle voci di mercato. Nicolò Barella, però, nonostante lo smartphone spento continua a vivere ore calde in merito al suo futuro. Dopo aver ricevuto il via libera da parte di Antonio Conte che ha espresso il pieno gradimento tecnico per lui, la società nerazzurra ha accelerato per il centrocampista classe 1997 di proprietà del Cagliari. Quest’oggi, infatti, c’è stato un incontro in sede tra il procuratore di Barella, Alessandro Beltrami, e la dirigenza del club: trattativa che va avanti, con l’Inter che ha voluto verificare di persona di avere il gradimento del giocatore all’eventuale destinazione. Adesso servirà trovare la formula giusta con il Cagliari: il presidente Giulini valuta Barella 50 milioni di euro, sarà dunque necessario trovare una soluzione che accontenti il club rossoblù sulle contropartite tecniche da inserire nell’affare. Uno scatto importante quello che del club nerazzurro, pronto ad accontentare le richieste di Conte che ha individuato proprio in Barella un profilo ideale per la sua Inter.