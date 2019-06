Un sguardo al passato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione: il Napoli rivuole Duvan Zapata, attaccante colombiano che proprio la società azzurra aveva portato in Italia nell’estate del 2013. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis ha già raggiunto un’intesa di massima con il giocatore dopo i colloqui con i suoi agenti, toccherà adesso trovare un accordo con l’Atalanta. Il Napoli e la società nerazzurra si incontreranno per provare ad arrivare a una fumata bianca sulle cifre: ai nerazzurri, per esempio, piace molto Roberto Inglese (nell’ultima stagione al Parma), che potrebbe così rientrare nell'affare. Per Zapata, protagonista assoluto nella stagione super dell’Atalanta con 28 gol realizzati tra tutte le competizioni, ci potrebbe dunque essere un ritorno al Napoli durante il mercato estivo.

Proseguono i contatti con Rodrigo. Verdi e Hysaj in uscita

Napoli che prosegue i contatti per Rodrigo del Valencia, colloqui sempre costanti con il suo agente Jorge Mendes. La clausola è di 120 milioni di euro, ma la società spagnola apre alla cessione davanti a un’offerta tra i 70 e gli 80 milioni senza però l’inserimento di nessuna contropartita. Per portare a termine l’affare servirà uno sforzo economico da parte del Napoli. Che potrebbe cedere Simone Verdi in estate: sull’attaccante classe 1992 c’è infatti il Torino, mentre su Hysaj – anche lui in uscita – c’è l’interesse dell’Atletico Madrid.