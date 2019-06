Roberto De Zerbi è stato protagonista di una buona stagione con il Sassuolo ed è tra gli allenatori emergenti del calcio italiano. L'ex Benevento e Foggia è anche sulla lista della Roma per la panchina, ma su un possibile futuro in giallorosso non si sbilancia: "Per adesso c'è poco o niente, qualora dovesse arrivare un'offerta concreta ne palerei con la società – ha dichiarato in esclusiva a Sky Sport - Sono riconoscente al Sassuolo, sto benissimo. Se dovessi andar via, lo farei per andare in un altro posto per fare calcio a modo mio e con le mie idee. A Sassuolo ho calciatori che mi rendono felice e una società che mi segue. A oggi non sto cercando niente di più. Quello che è successo lo tengo per me, il resto che si racconta è un qualcosa che va oltre la verità. A Sassuolo ci sto volentieri, sono felice di allenare questa squadra perché mi ha dato gratificazioni quest'anno. Se mi piace la Roma? Non è giusto parlarne, per ora sono concentrato sul Sassuolo. Più di questo non so". Su Sarri: "Sarei contento se tornasse perché è un grande allenatore. L'aspetto negativo riguarda le partite contro di lui, sono sempre difficili".

"Ultima stagione positiva, siamo contenti"

De Zerbi fa poi un bilancio sulla stagione appena conclusa: "Siamo contenti perché la squadra era nuova, con tanti calciatori che non avevano mai giocato in Serie A. Abbiamo espresso un buon calcio, magari all'inizio avevamo abituato meglio di come abbiamo proseguito. Ma è stato importante ottenere la salvezza con ampio anticipo, senza mai rischiare e valorizzare tanti calciatori giovani. 60 gol subiti? Bisogna lavorare su tutto, li abbiamo distribuiti male. Abbiamo mantenuto la porta inviolata in 14 partite, sono tante. In altre, invece, non accontentandoci, abbiamo attaccato scoprendoci troppo". Di questi tempi va sempre più di moda il confronto tra diverse filosofie di calcio, quelle che guardano più alla praticità e quelle che invece vanno alla ricerca del bel gioco e delle idee. De Zerbi, in merito, si esprime così: "Ognuno il calcio lo vede a suo modo, è bello proprio per questo e non c'è una strada sola da seguire. L'importante è che quella strada la si percorra sempre. I risultati si possono ottenere in vari modi, dà fastidio quando si dice che una cosa è giusta e l'altra è sbagliata. Poi ci sono gli episodi, se te li vai a creare i risultati arrivano. C'è sempre un ritorno per quello che uno va a fare".