Che Maurizio Sarri sia il favorito per la panchina della Juve, non è di certo un segreto. Così come il fatto che l'allenatore italiano stia per lasciare il Chelsea dopo appena una stagione. Non ci sono ancora le conferme ufficiali ma, dal ritiro della Nazionale, ci ha pensato Emerson Palmieri a 'spoilerare' il futuro di Sarri. Il terzino dei Blues, infatti, in conferenza stampa si è involontariamente fatto scappare una frase al passato: "Per me doveva rimanere", le sue parole. Come se il suo addio al Chelsea fosse ormai cosa fatta. Poi ha aggiunto: "È sempre difficile dire queste cose. Penso che, per quello che abbiamo fatto, la nostra sia stata una buona stagione. Sarri-Mancini? Entrambi prediligono il gioco palla a terra e con il fraseggio, anche considerando le caratteristiche dei calciatori a disposizione".

"Sono tornato il vero Emerson. Sto bene al Chelsea"

Sul suo momento, aggiunge: "Prima dell'infortunio avevo gatto una grande stagione a Roma, poi i problemi al ginocchio mi hanno frenato. Ora sono tornato l'Emerson di prima e sono ancora giovane, devo migliorare. Sono contento di quanto fatto, ora devo dimostrare il mio valore anche in Nazionale. Le sensazioni sono ottime, mi trovo benissimo in questo gruppo giovane. A volte abbiamo creato tanto e segnato poco, ma l'importante è giocare così. Nella Roma ho giocato nel 3-4-3, ma anche a quattro. Mi trovo bene in entrambi i ruoli, ma un terzino deve in primis difendere. Ritorno in Serie A? Un giorno vorrei rientrare, ma per ora sono felice al Chelsea".