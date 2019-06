Un grande colpo a centrocampo per ridare nuovamente l’assalto alla Champions League nella prossima stagione, in attesa di definire il nuovo allenatore in casa Juventus si pensa già al mercato. E le linee guida della dirigenza bianconera portano proprio a un rinforzo di primissimo livello nella zona mediana del campo. Nei giorni scorsi la Juventus ha presentato una proposta per Milinkovic-Savic – intesa di massima con il giocatore già raggiunta – della Lazio, ma la forbice tra offerta (60 milioni) e richiesta (90 milioni) è ancora alta. Ecco allora che i bianconeri stanno pianificando l’assalto per provare a riportare a Torino Paul Pogba: il centrocampista francese ha già dato disponibilità concreta ai bianconeri e i contatti tra la Juventus e Raiola, agente del calciatore, per cercare di definire il tutto sono sempre più costanti. Pogba, inoltre, che potrebbe usufruire del Decreto crescita, che renderebbe i costi dell’ingaggio (15 milioni netti a stagione) molto minori rispetto all’attuale tassazione (diventerebbe 21 milioni lordi invece di quasi 30 milioni).

Primo sondaggio con lo United

Pogba che ha dunque dato la disponibilità per un suo eventuale ritorno in bianconero, toccherà adesso alla Juventus provare a impostare la trattativa con lo United: la richiesta del club inglese è di oltre 100 milioni di euro, cifra che potrebbe abbassarsi con l’inserimento di una contropartita tecnica, come ad esempio potrebbe essere Dybala. Al momento c’è stato un primo sondaggio del ds Paratici con lo United, toccherà ora impostare una trattativa. Con Pogba obiettivo per la Juve del futuro.