Per la panchina della Roma prende sempre più quota il nome di Paulo Fonseca. L'ultimo incontro con l'attuale allenatore dello Shakhtar Donetsk è stato positivo, ora il portoghese deve liberarsi per poi andare a firmare con i giallorossi. Quindi la palla passa al club ucraino, che riceverà presto la visita di Marco Abreu, agente di Paulo Fonseca. Quest'ultimo volerà a Donetsk per un incontro con lo Shakhtar, nel corso del quale chiederà di liberare il suo assistito. Dopo aver compiuto questo passo, l'allenatore portoghese sarà quindi pronto per la Roma e per la sua nuova esperienza in Italia.

Roma-Fonseca, c'è l'intesa

Intanto i giallorossi attendono, forti di un accordo già trovato con lo stesso allenatore dello Shakhtar Donetsk. La Roma ha incontrato Paulo Fonseca a Madrid, trovando l'intesa per un contratto triennale. Ora, come detto, il portoghese dovrà liberarsi dalla società ucraina per chiudere con i giallorossi. Nel frattempo la Roma ha mantenuto vivi i contatti anche con Roberto De Zerbi, vera alternativa a Fonseca per la panchina.

Chi è Paulo Fonseca?

Nelle ultime tre stagioni ha fatto benissimo sulla panchina dello Shakhtar, vincendo praticamente tutto in Ucraina e mettendo in mostra un bel calcio anche in Europa. Nonostante un momento storico difficile, con quella guerra che ha costretto la sua squadra a lasciare Donetsk e a giocare praticamente qualsiasi partita in trasferta. “Non ho l'ossessione del risultato, vincere non mi basta ma amo farlo giocando bene”: questa la frase che meglio rappresenta la sua filosofia. È portoghese ma nato in Mozambico, discreto difensore che si è diviso tra Belenenses, Maritimo, Vitoria Guimaraes ed Estrela Amadora. Proprio in quest'ultima squadra ha iniziato il suo percorso da allenatore, probabilmente senza immaginare di arrivare un giorno a giocarsi la Champions League. Carisma e... bel gioco! Fonseca cerca di trasmettere le sue emozioni ai calciatori, la sua passione. Insieme a quei principi di gioco che ripete fino allo svenimento. Una volta provò 20 volte lo stesso schema per battere il Manchester City di Guardiola: ci riuscì e si qualificò agli ottavi di Champions eliminando il Napoli. Punta sul 4-2-3-1 con trequartisti rapidi e veloci, con due terzini che spingono e dei difensori bravi a impostare il gioco da dietro. Qualità e gioco offensivo. Ora la missione di riportare tutto questo in Italia, alla Roma.