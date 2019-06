Identikit

Il suo credo tattico è il 4231, fatto di bel gioco. Squadra compatta, corta e aggressiva, ricerca degli spazi e delle linee di passaggio, attenzione a non adeguarsi al ritmo degli avversari, ma cercare di imporre il proprio calcio, propositivo e coraggioso; con la video analisi come stella polare del suo metodo di lavoro. Su Instagram le foto che posta sono poche, ma la seconda di sempre recita "È un grande piacere e una grande sfida giocare contro i migliori" - e le due foto che accompagnano la didascalia sono quelle di Pep Guardiola e di Maurizio Sarri. Era il 2017 e il suo Shakhtar pescò proprio City e Napoli in Champions, nel girone che diede vita alla qualificazione (a discapito del Napoli) con tanto maschera da Zorro. In Ucraina, Fonseca ha vinto tanti campionati e tante coppe nazionali quanti gli anni seduto sulla fredda panchina di Donetsk (tre), mentre in Europa il suo miglior risultato è stato un ottavo di Champions League, dove ha incontrato l'eliminazione proprio contro la Roma di Di Francesco poi arrivata fino in semifinale contro il Liverpool.

Ora le due strade, quella di Fonseca e quella dei giallorossi, si sono incrociate. Nell'identikit del portoghese anche il grande carisma nei discorsi in spogliatoio. Ambizione è la parola d'ordine - come visto nel docufilm dei portoghesi di Canal 11 alle prese coi suoi giocatori in Ucraina. "La voglia di vincere deve essere costante in questa squadra, e in ogni partita". E ancora: ricerca interiore della voglia di essere campioni, gestualità, ritmo, le pause, la cadenza. Fonseca ha molto del grande motivatore.