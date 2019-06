Federico Chiesa si è promesso alla Juventus. L'esterno classe 1997, che proprio contro i bianconeri ha esordito in Serie A con la maglia della Fiorentina nell'agosto 2016, ha fatto la sua scelta. La base dell'intesa è un contratto quinquennale garantito al giocatore, con ingaggio di 10 milioni di euro lordi a stagione, pari a 5 netti. Per definire l'operazione, ora sarà però necessario trovare l'accordo tra i due club. Se alla guida della Fiorentina fosse rimasta la famiglia Della Valle, la conclusione della trattativa sarebbe arrivata in tempi relativamente brevi. L'avvicinamento del closing con l'imprenditore italo-americano Rocco Commisso comporta invece la necessità di decifrare la volontà della nuova proprietà sull'operazione che condurrebbe il 21enne a Torino.

Il comunicato della Fiorentina: "Federico resta con noi"

In questa serie di rapide evoluzioni della trattativa che potrebbe portare Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus, resta il comunicato emesso dalla famiglia Della Valle - che intanto procede nella definizione dell'affare che dovrebbe portare Commisso alla presidenza del club viola - lunedì 3 giugno: "Per quanto ci riguarda, Chiesa il prossimo anno giocherà a Firenze. Dovrà essere il giocatore simbolo per la squadra che si costruirà".

Chiesa dal ritiro della Nazionale: "Calciomercato? Non so nulla"

Il fatto che Chiesa abbia detto sì alla Juventus mette la società bianconera in una posizione di forza anche rispetto al nuovo management viola. Il giocatore intanto è impegnato con la Nazionale di Roberto Mancini, che scenderà in campo sabato 8 giugno contro la Grecia e martedì 11 contro la Bosnia, e successivamente si aggregherà all'Under 21 per l'Europeo di categoria. Dal ritiro di Coverciano, Chiesa ha commentato le voci di mercato che lo riguardano in queste ore: "Ho il telefono in modalità aereo - le sue parole - Il comunicato? Non ho parlato con nessuno della società, non mi è stato detto nulla. Sto seguendo anche le notizie che arrivano circa il possibile cambio di proprietà, ogni decisione che la famiglia Della Valle prenderà sarà la migliore per loro". Strategia difensiva, per chi solitamente in campo offre il meglio nella metà campo avversaria.