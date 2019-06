L'ultima stagione lo ha visto sempre più al centro del progetto tecnico, come le 2 reti e i 3 assist in 40 presenze complessive tra campionato e coppe confermano. Il suo futuro sarà sempre più bianconero. C'è l'intesa per il rinnovo del contratto di Rodrigo Bentancur con la Juventus. Il centrocampista uruguaiano, che il 25 giugno compirà 22 anni, firmerà un accordo valido fino al 2024 e percepirà un ingaggio destinato a crescere di stagione in stagione, con una media di circa 2,5 milioni netti all'anno. Nel primo biennio a Torino, il giocatore acquistato per 9,5 milioni di euro dal Boca Juniors nella primavera 2017 ha totalizzato 67 presenze conquistando la fiducia di Massimiliano Allegri e dimostrando di sapersi disimpegnare sia in un centrocampo a 3 che in un reparto a 2. "Fosse per me resterei qui a vita" aveva ammesso Bentancur a fine aprile in un'intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Ora dovrà completare il suo percorso di crescita sotto la guida del prossimo allenatore della Juventus.