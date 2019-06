Il cambio di proprietà in casa Fiorentina, con il passaggio dalla famiglia Della Valle a Rocco Commisso, impone anche le prime mosse per quanto riguarda mercato e organigramma societario. A raccontarle è Gianluca Di Marzio su Sky Sport. Uno dei primi capitoli da affrontare risponde alla posizione dell'allenatore: Vincenzo Montella è legato da un contratto al club viola, ma due nomi seguiti per la panchina sono quelli di Rino Gattuso e Leonardo Semplici. Gattuso, fresco di addio con il Milan, è stimato da Commisso sin dai tempi in cui l'imprenditore stava cercando di acquistare la società rossonera. Semplici, fiorentino doc, ha già lavorato nel settore giovanile della Fiorentina guidando la formazione Primavera dal 2011 al 2014. Da cinque anni alla Spal, risponderebbe anche al concetto di rafforzamento di del senso di appartenenza alla maglia. Logica che porterà anche all'assegnazione di un ruolo più centrale e importante rispetto al passato per Giancarlo Antognoni, fino alla stagione 2018/2019 club manager viola.

Altri ruoli da definire sono quelli di amministratore delegato e direttore sportivo. Per la prima voce, quello di Umberto Gandini è un nome che piace: con l'ex Roma e Milan ci sarà un incontro nei prossimi giorni. Per la poltrona di ds, Ricky Massara - fresco di risoluzione consensuale del contratto con la Roma - è un profilo seguito. Chi si occuperà del mercato dovrà affrontare il capitolo legato alla possibile partenza di Federico Chiesa. Commisso ha appreso negli ultimi giorni prima di acquisire la Fiorentina dell'esistenza di una trattativa aperta con Juventus e dell'ok dello stesso calciatore alla società bianconera. Il nuovo proprietario della Fiorentina ha assicurato che farà di tutto per trattenere il numero 25 in squadra, ma conterà anche la voglia di Chiesa di far parte del progetto o proseguire nella scelta intrapresa negli ultimi giorni.