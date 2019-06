Genoa, c'è il sì di Andreazzoli. Empoli su Bucchi

Proseguirà con ogni probabilità al Genoa la carriera in panchina di Aurelio Andreazzoli. L’allenatore dell’Empoli, infatti, ha definitivamente accettato la corte della società rossoblù, che da giorni ormai lo aveva individuato come il successore ideale di Cesare Prandelli. Andreazzoli ha dunque detto sì all’offerta del Genoa, decisione che ha già comunicato all’Empoli: servirà adesso trovare un’intesa per la risoluzione dell’accordo in essere, visto che l’allenatore è legato al club toscano da ancora un anno di contratto. Ultimi tasselli da sistemare, con Andreazzoli che dunque corre veloce verso la panchina rossoblù. Una volta trovata l’intesa per la risoluzione contrattuale si procederà poi agli ulteriori passi formali verso l’ufficialità. Con l’Empoli che ha già iniziato a pensare al sostituto di Andreazzoli: la prima scelta della società del presidente Corsi, che il prossimo anno ripartirà dalla Serie B dopo la retrocessione, è Cristian Bucchi nell’ultima stagione alla guida del Benevento.