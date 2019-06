Lazaro in 3D: dribbling, duttilità e... Dragon Ball

Il percorso ai Red Bull si è concluso, poi, nel 2017, quando è arrivata l'offerta dell'Hertha Berlino: prestito con diritto di riscatto, poi esercitato a 7 milioni, che gli hanno permesso di compiere il primo grande salto della sua carriera. E in Bundesliga ha continuato a stupire, agendo in particolare sul lato destro della trequarti nel 4-2-3-1 della squadra di Berlino. Velocità, forza esplosiva nelle gambe, fisicità e resistenza, unite a un'importante tecnica di base. Caratteristiche che lo hanno reso uno dei migliori esterni del campionato - quest'anno concluso con 3 gol e 7 assist in 34 presenze - e gli hanno garantito anche le prime presenze in Nazionale. Particolarmente bravo nell'uno contro uno, per capacità di dribbling e scatto da fermo in grado di lasciare sul posto l'avversario, è stata una pedina particolarmente utile per il suo allenatore perché bravo ad adattarsi anche come terzino e sul lato opposto, oltre a sapersi destreggiare nel ruolo di mezz'ala. Nel 3-5-2 ideale di Conte, Lazaro andrebbe a fare l'esterno di centrocampo, posizione che gli richiederà un maggiore sacrificio in fase di copertura e una crescita tattica per non soffrire il passaggio il Serie A. Il 'Dragon Ball' austriaco - altra sua grande passione - è pronto a liberare l'energia e fare un altro salto di qualità nella sua carriera.