Giornate di attesa per Maurizio Sarri. L'allenatore aspetta di liberarsi dal Chelsea prima di diventare il nuovo allenatore della Juventus. Per questo, ha deciso di concedersi qualche giorno di relax in Toscana. E la sua presenza non è passata inosservata. Nella giornata di sabato, pranzo a Pistoia. Con tanto di foto del ristoratore interista, che ha scherzato sui social: "Mi aspettavo Conte però mi ha fatto molto piacere l'arrivo di Sarri". Pistoia, famosa per il festival blues, è la città in cui Sarri sta aspettando la fine della sua storia con i "blues" del Chelsea. Poi potrà iniziare la sua nuova avventura: lunedì dovrebbe essere la giornata decisiva per essere liberato dal club di Londra, poi dovrebbe iniziare il suo lavoro a Torino, con la Juventus.