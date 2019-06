Ore di attesa in casa bianconera per quel che riguarda il futuro della panchina: la Juventus sta aspettando in maniera serena e fiduciosa il via libera definitivo per Maurizio Sarri, allenatore con cui ha già raggiunto un accordo da tempo. L’agente dell’allenatore, Ramadani, ha in mano la pratica con il Chelsea e per l’approdo dell’ex Napoli sulla panchina bianconera è solo questione di tempo, ore magari giorni: prima di chiudere il capitolo Sarri il club inglese vuole però decidere il sostituto. La Juventus sapeva che i tempi sarebbero stati lunghi, ma si respira grande ottimismo: Sarri si è promesso ai bianconeri e la società del presidente Agnelli attende senza ansia l’evolversi d una situazione pronta a sbloccarsi. Con Abramovic che sembra intenzionato a rispettare il patto fatto con l’allenatore e i suoi agenti nei mesi scorsi, liberandolo a zero, senza alcun indennizzo.

Calciomercato Juve: chi resta e chi va con Sarri

Ma come sarà la Juve di Maurizio Sarri? Una delle certezze sarà il modulo, il 4-3-3: tra gli indispensabili per l’allenatore italiano ci saranno sicuramente Szczesny, Rugani, Chiellini, Pianjc, Emre Can, Bentancur, Alex Sandro, Bernardeschi e Kean, oltre naturalmente a Cristiano Ronaldo. Davanti a offerte importanti (budget che poi verrebbe nuovamente reinvestito per la campagna acquisti), potrebbe essere invece sacrificato Cancelo, cercato dal Manchester City; tra i possibili partenti – viste le idee di gioco e la filosofia del futuro nuovo allenatore bianconero – inoltre rientrano anche De Sciglio, Spinazzola, Khedira, Matuidi, Douglas Costa, Mandzukic e Cuadrado. Rischierebbe di trovare poco spazio nel 4-3-3 anche Paulo Dybala: davanti a offerte di un certo livello, la Juventus infatti potrebbe valutare il futuro della Joya.