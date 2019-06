Il Cagliari è al centro del calciomercato, nell’ultimo periodo. I rossoblù sono attivi in entrata con diverse trattative, in uscita dove l’Inter prosegue il pressing per Nicolò Barella e anche sulla rosa attuale. Infatti è stato ufficializzato il rinnovo di Luca Cigarini. “È un bel mattoncino, siamo molto contenti perché negli ultimi due anni è sempre stato determinante ed è un leader dello spogliatoio. Speriamo che ci aiuti a fare una grande stagione l'anno prossimo” ha commentato il presidente del club, Tommaso, Giulini, intervistato da Sky Sport. Naturalmente, le attenzioni principali sono rivolte al futuro di Barella: “Ha fatto grandi cose quest'anno, ricordo ancora il suo esordio con Zola in Coppa italia. Potrebbe essere questo l'anno della sua consacrazione dopo cinque anni in un club che fa le competizioni europee. Ma al momento non ci sono accordi con nessuno. L'Inter come altri club è interessata, ha fatto una proposta interessante ma che ancora non ci soddisfa”.

Voglia di riscatto

Giulini è ambizioso e si attende una stagione migliore rispetto a quella appena conclusa: “Dovesse uscire Nicolò Barella non possiamo fare altre cessioni importanti perché vogliamo migliorare. Crediamo nell'allenatore e nel gruppo, potremmo toglierci qualche soddisfazione l'anno prossimo anche perché brucia un po' il 15° posto dell'anno scorso”. Infine, il presidente dei sardi ha ammesso l’interesse per Gregoire Defrel, attaccante della Sampdoria: “Sì, è un giocatore che ci piace”.