Lucien Agoume è ad un passo dall'Inter. Il giovane centrocampista classe 2002 è pronto ad approdare in nerazzurro. Dopo aver trovato da tempo l'accordo con il giocatore, nell'incontro delle ultime ore è stata trovata l'intesa anche con il Sochaux. L'ok è arrivato intorno ad una cifra da 4,5 milioni di euro più bonus importanti. Restano da definire gli ultimissimi dettagli, ma il francese adesso è veramente vicino.

Chi è Agoume?

Diciotto candeline ancora da spegnere, un grande futuro davanti. Lucien Agoume ha esordito in questa stagione fra i grandi, collezionando 16 presenze in Ligue 2 con la maglia del Sochaux. In patria è stato paragonato a Paul Pogba, sia per le caratteristiche che per la fisicità. Dopo un inizio da trequartista, la sua posizione è stata arretrata fino a farne un mediano. Nato in Camerun nel febbraio del 2002, ha dato i primi calci al pallone in Francia: Prima l'SC Clémenceau Besançon, poi il Racing Besançon e infine l'Academy del Sochaux, nella quale è entrato nel 2014. Presenza costante anche nelle nazionali giovanili la sua, tanto da diventare il leader e il capitano della Francia U17. Ha buone capacità d'inserimento, oltre che una buona tecnica di base abbinata ad una apprezzabile fisicità. Non velocissimo sullo stretto, è molto abile a giocare a due tocchi. Chiede spesso la palla e cerca di far girare la squadra. Insomma, i numeri e il carattere per fare bene ci sono. Adesso la cura Conte per migliorare ancora.