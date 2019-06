Non ha ancora 18 anni, ma in Francia c'è già chi assicura che sarà un "crack": lui è Lucien Agoume, centrocampista centrale classe 2002 del Sochaux nel mirino dell'Inter. I nerazzurri hanno già trovato l'accordo con il giocatore, ora serve l'intesa con il club transalpino; Agoume, però, fa sapere di volere soltanto i nerazzurri. Il suo ingaggio rappresenterebbe un colpo in ottica futura, perché si parla di un giovane non ancora 18enne con tanti margini di crescita, ma con credenziali fisiche e tecniche che fanno decisamente ben sperare: in patria è stato paragonato a Paul Pogba, sia per caratteristiche che per la fisicità; la stagione appena conclusa è stata quella che ne ha segnato l'esordio tra i professionisti: 16 presenze in Ligue 2, in una stagione non facile per il Sochaux.

Crescita e caratteristiche



Agoume è nato a Yaoundé in Camerun il 9 febbraio 2002: ha iniziato a giocare a calcio in Francia nel 2013, nel SC Clémenceau Besançon, per poi passare al Racing Besançon; due passaggi intermedi prima di entrare a far parte dell'Academy del Sochaux, nella quale è entrato nel 2014. Lì è cresciuto, arretrando anche la sua posizione: da trequartista a mediano davanti alla difesa. La sua crescita è andata di pari passo con il percorso in nazionale: dopo aver militato nell'under 16, ora Agoume è il capitano e leader della Francia under 17. Con i bleus gioca prevalentemente come vertice basso o mezz'ala in un 4-3-3: ha buone capacità d'inserimento, oltre che una buona tecnica di base abbinata ad una apprezzabile fisicità. La parola "leader" gli si addice perché le azioni passano spesso dai suoi piedi: merito della sua capacità di impostare il gioco e del coraggio nel chiedere sempre il pallone cercando di smarcarsi e farsi trovare libero il più spesso possibile. Pecca forse in velocità sullo stretto, ma cerca di rimediare giocando a due tocchi per velocizzare il gioco: sono tanti gli aspetti in cui può migliorare, come molti suoi coetanei. L'Inter lo aspetta, per farne un giocatore davvero importante.