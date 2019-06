Il futuro di Mauro Icardi all’Inter è ancora tutto da scrivere, ma la certezza è che prima di almeno un mese il capitolo conclusivo non sarà ancora stato pubblicato. Questo perché l’attaccante argentino ha fatto i bagagli, ha salutato tutti ed è partito per il Giappone al seguito dell’onnipresente moglie-agente Wanda Nara, impegnata in Asia per uno spot pubblicitario, per le vacanze estive. Senza chiarire il proprio futuro, senza parlare con la dirigenza nerazzurra, senza confrontarsi con il nuovo allenatore, che, come diciamo da qualche giorno, ha praticamente messo fuori dai programmi futuri della squadra quello che sino a qualche mese fa era il capitano nerazzurro.