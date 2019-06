"Ho un contratto con l'Inter e sono sereno". Ai microfoni di Sky Sport Radja Nainggolan parla del suo futuro in nerazzurro e lo fa esprimendo tranquillità. L'occasione per parlare del futuro del centrocampista stata rappresentata dalla nona edizione di Giochi Senza Barriere, l’evento a scopo benefico per l’integrazione e la promozione dello sport paralimpico ideato dall’Associazione art4sport Onlus di Bebe Vio. Un evento che ha riportato il centrocampista belga a Roma nei giorni in cui sta partendo l'era Conte all'Inter. Un progetto tecnico del quale Nainggolan, legato ai nerazzurri da un contratto fino al 2022 e reduce da una stagione con 36 presenze, 7 gol e 3 assist, sente di poter far parte.

La presenza nella Capitale ha permesso al giocatore 31enne anche di parlare del Mondiale di calcio femminile in corso in Francia: "Il Mondiale femminile trasmesso in tv è un grande passo in avanti, fino a 2-3 anni fa non se ne poteva neppure parlare. Si tratta di un movimento che sta crescendo. Penso sia una bella cosa". Un affare di famiglia a casa Nainggolan: "Mia sorella gemella (Riana, ndr), ad esempio, ora gioca a calcio a 5 ma quando giocava a 11, pur essendo forte, non aveva la possibilità di ricevere cifre sufficienti a mantenersi. Doveva lavorare e giocare. Sarebbe più bello se in futuro si potesse arrivare ai livelli di retribuzione di quello maschile".