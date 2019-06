Juventus

Rabiot al Corriere dello Sport: "Sto parlando con la Juve"

Adrien Rabiot è in vacanza in Toscana, in un hotel esclusivo a Porto Ercole sull'Argentario. Il francese è stato intercettato dal Corriere dello Sport e ha parlato del suo futuro: "L'Italia mi piace tanto, stare qui è meraviglioso, ti riposi e ti rigeneri. Mi aspetta una stagione impegnativa. La Juve? Mi ha cercato e ci siamo parlati, ma non possiamo dire nulla. Ancora non so dove andrò. La Juve è un grande club in cui ogni bravo calciatore vorrebbe giocare. Lo United? Vale lo stesso discorso. Devo decidere, per adesso sono in vacanza, a breve saprete". Rabiot si libererà a parametro zero: il suo contratto con il Psg infatti scade il 30 giugno