Adrien Rabiot apre le porte alla Juventus. A fine giugno, il centrocampista classe 1995, che ha chiuso il suo rapporto con il Paris Saint-Germain, sarà ufficialmente free agent e padrone del proprio destino. Un’ipotesi di calciomercato, dopo le avances del Barcellona, potrebbe avvicinarlo all'Italia, come da lui stesso confermato: “La Juve mi ha cercato e ci siamo parlati, ma non possiamo dire nulla”, ha rivelato in esclusiva al Corriere dello Sport. Il giocatore, che in stagione ha giocato solo 20 partite ed è finito fuori dalla rosa del club parigino ormai da dicembre scorso, sta trascorrendo le vacanze a Porto Ercole (con la mamma Veronique e ai due fratelli Geoffroy e Douch), in Toscana, in attesa di capire di più del suo futuro. Che potrebbe essere proprio in Italia: “Sì, l’Italia mi piace tanto - ha confermato - stare qui è meraviglioso, ti riposi e ti rigeneri. Mi aspetta una stagione impegnativa. Ancora però non so dove andrò - ha precisato - La Juventus è un grande club, dove ogni bravo calciatore vorrebbe giocare. Il Manchester United? Vale lo stesso discorso. Devo decidere, per adesso sono in vacanza. A breve saprete”. Discorsi aperti, dunque, con i bianconeri: Rabiot per avrà un posto nel centrocampo di Sarri?