Continua il lavoro della Juventus sul mercato in vista della prossima stagione. Missioni europee per il ds Fabio Paratici, che oltre a essere stato in Francia per chiedere informazioni su Ndombele, si è spostato soprattutto in Inghilterra, a Londra, e non solo per seguire da vicino la questione relativa a Maurizio Sarri. Il nome sul quale sta lavorando il ds della Juve, infatti, è quello di Paul Pogba: Paratici, infatti, ha incontrato il Manchester United negli uffici londinesi del club inglese. È stato il primo contatto per capire la valutazione del centrocampista francese e per valutare eventuali contropartite che potrebbere essere inserite nell'eventuale operazione. A tal proposito, si è accennato a Joao Cancelo, sul quale il Manchester City sta rallentando a causa dell'alta richiesta della Juventus e della mancata partenza di Danilo, ancora in rosa. Potrebbe essere proprio il terzino portoghese, dunque, una possibile pedina da inserire nei discorsi relativi a Pogba, per il quale la Juve ha avviato i contatti con il Manchester United.

Juve-Chelsea, nuovo contatto per Sarri?

Oltre ai discorsi relativi a Pogba, ovviamente, Fabio Paratici a Londra ha lavorato anche per il futuro allenatore dei bianconeri, Maurizio Sarri. Ci può essere stato un nuovo contatto con il Chelsea, che però vorrebbe un indennizzo per lasciar partire l'italiano: i Blues, infatti, dovranno pagare circa 3,5 milioni di sterline per avere Lampard, il quale uscirà dal Derby County a fronte del versamento di questa cifra. Per questo il Chelsea vorrebbe cha la Juve facesso lo stesso per avere Sarri.