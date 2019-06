Il Napoli ha trovato l’accordo con Kostas Manolas. Finito in cima alla lista dei desideri per la difesa di Carlo Ancelotti dopo la cessione di Albiol, la società del presidente De Laurentiis ha spinto molto nelle ultime ore, portando avanti contatti molto avanzati e trovando un accordo di massima con il giocatore, che ha dato il suo benestare al trasferimento. Nessun problema legato ai diritti di immagine – come invece è accaduto per un altro obiettivo, Lozano, sempre assistito da Raiola -, adesso il Napoli sta cercando di trovare un’intesa con la Roma. Le parti, in ogni caso, sono ancora distanti. Per lasciar partire Manolas il club giallorosso vorrebbe incassare i 36 milioni di euro della clausola rescissoria, ma le parti potrebbero lavorare anche su eventuali contropartite da inserire nell’operazione: il Napoli propone Diawara, mentre la Roma preferirebbe Mertens. Sul centrocampista classe ’97, in particolare, il problema non sarebbe tecnico, ma soltanto legato alla valutazione. Il Napoli, infatti, valuta 25 milioni Diawara: qualora le pretese del club azzurro dovessero abbassarsi, l’ipotesi sarebbe più fattibile. Un altro giocatore che si sta valutando è Mario Rui, già in passato (anche se solo per pochi mesi) in giallorosso. L’accordo con Manolas, comunque, ci sarebbe, adesso il nodo per sbloccare l’affare sembra essere soltanto quello rappresentato dalla contropartita da inserire nell’affare: il Napoli è sempre più vicino a Kostas Manolas.



Superata la concorrenza

Un blitz che potrebbe rivelarsi decisivo quello del Napoli, che ha così superato la concorrenze delle altre pretendenti, il Milan e la Juventus (anche se quella bianconera non è mai stata una pista caldissima). Il Milan, invece, con l’arrivo di Massara – che conosce bene Manolas – come ds ha chiesto agli agenti del giocatore di "aspettare" per chiudere l’eventuale operazione. Se però i rossoneri – che nei giorni scorsi avevano fatto alla Roma un’offerta inferiore ai 36 milioni – non dovessero decidere di pagare la clausola, potrebbe essere troppo tardi.

La situazione di Maksimovic

Con Manolas come obiettivo concreto, il Napoli vorrebbe che uscissero alcune pedine. Salutato Albiol - di ritorno in Spagna, al Villarreal – la società del presidente De Laurentiis vorrebbe cedere anche Maksimovic. Il tutto per poter inserire senza problemi l’ingaggio alto di Manolas nel reparto.