Maurizio Sarri e la Juventus, adesso il matrimonio si è celebrato ufficialmente. Dopo un accordo totale trovato tra le parti già da tempo, alle ore 15:00 di domenica 16 giugno la società bianconera ha annunciato attraverso un comunicato apparso sui propri canali ufficiali l’ingaggio dell’allenatore scelto per sostituire Massimiliano Allegri in panchina. Contratto triennale fino al 2022 per l'ex allenatore del Chelsea, che dopo essere stato individuato come profilo ideale dalla dirigenza juventina è riuscito a liberarsi dal contratto che lo legava ai Blues. Adesso, con l’annuncio ufficiale finalmente arrivato, cresce sempre più l’attesa dei tifosi, che aspettano di ascoltare le prime parole di Sarri da nuovo allenatore bianconero. Interessati, ovviamente, i sostenitori della Juventus, ma tanta suspance anche per i tifosi del Napoli, che nel frattempo sui social non hanno preso bene la scelta del loro ormai ex 'Condottiero'. Si attende, dunque, soltanto la data precisa per sapere quando sarà la prima conferenza stampa di Maurizio Sarri alla Juve.



Quando sarà la conferenza di presentazione di Sarri alla Juve?



C’è ancora incertezza sulla data in cui Maurizio Sarri si presenterà come nuovo allenatore della Juve. Di sicuro, però, la sua prima conferenza stampa in bianconero non si svolgerà né nella giornata di lunedì 17, né in quella di martedì 18 giugno. Da mercoledì 19, però, ogni giorno può essere quello buono. La presentazione, in ogni caso, avverrà certamente nel corso della prossima settimana e si terrà come sempre all'Allianz Stadium. Ovviamente noi di Sky la seguiremo in diretta sia sul nostro canale all news, Sky Sport 24, che con ul LIVE sul sito skysport.it