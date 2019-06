Come motiva la sua scelta?

Al Napoli ho dato tutto. Poi avevo un dubbio e ho deciso di fare un'esperienza bellissima in Premier League per non passare dal Napoli a un'altra società italiana. La Juventus, miglior club italiano al momento, mi ha offerto l'opportunità di tornare in Italia. E' il coronamento di carriera lunghissima. Sono contento del fermento che sto vedendo in Serie A. E' un anno stimolante per gli allenatori, ci sono i presupposti per creare qualcosa di interessante e colmare il gap con la Premier ma sarà un percorso lungo