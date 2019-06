L’Atalanta procede spedita sul mercato. Dopo l’acquisto di Luis Muriel dal Siviglia e il rinnovo del prestito di Mario Pasalic, i bergamaschi sono in trattativa con l’Udinese per il trasferimento di Seko Fofana. Il centrocampista ivoriano, classe 1995, ha già dato la propria disponibilità al trasferimento, interessato a provare un’esperienza sotto la guida di Gian Piero Gasperini in una formazione che disputerà la prossima Champions League. Sono dunque iniziati i contatti con l’entourage del giocatore e tra i club per raggiungere un’intesa totale. L’Udinese valuta il calciatore sui 15 milioni di euro.

La stagione di Seko Fofana

Fofana in stagione ha disputato 31 partite in campionato (più una presenza da titolare in Coppa Italia), segnando 2 reti e fornendo 4 assist ai compagni. È stato impiegato principalmente come centrocampista centrale, talvolta avanzato sulla trequarti dal momento che dispone di un buon tiro da fuori area.