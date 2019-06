James Rodriguez, ma non solo. Il Napoli continua a lavorare per regalare il trequartista colombiano a Carlo Ancelotti, ma segue anche altri obiettivi. Uno dei più caldi è Hirving Lozano, esterno del PSV. Gli azzurri insistono per il messicano classe 1995: 50 milioni l'offerta recapitata al club olandese, con il calciatore c'è un accordo di massima ma resta il nodo legato ai diritti d'immagine. Per la difesa, invece, il Napoli continua a lavorare per Kostas Manolas: la trattativa per il difensore greco della Roma proseguirà, con o senza l'inserimento di Diawara come contropartita.

Mercato in uscita: United su Hysaj

In entrata si lavora quindi a nomi importanti come James Rodriguez, Lozano e Manolas, operazioni che potrebbero essere finanziate dalle cessioni di alcuni calciatori in esubero. Tra questi c'è lo stesso Diawara che, come detto, potrebbe rientrare nella trattativa con la Roma. Inoltre sono in uscita Inglese (rientrato dal prestito al Parma), Rog (tornato a Napoli dopo i sei mesi a Siviglia), Ounas e Verdi. In partenza c'è anche Hysaj: per l'albanese c'è stato un sondaggio a sorpresa del Manchester United, che cerca un esterno che sappia giocare su entrambe le fasce. In caso di partenza del terzino classe 1994, il Napoli potrebbe tornare su Trippier del Tottenham, su cui c'è anche la Juventus.