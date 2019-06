James Rodriguez ha dato l'ok per il trasferimento al Napoli. Il trequartista colombiano, tornato al Real Madrid dal prestito al Bayern Monaco, ha manifestato il suo gradimento per la trattativa che lo porterebbe in Serie A agli ordini di Carlo Ancelotti, che lo ha già allenato in Spagna nella stagione 2014/2015, conclusa dal 27enne di Cucuta con 46 presenze e 17 reti. Fiducia crescente per la buona conclusione dell'affare, alimentata dal fatto che il Real avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto, soluzione più gradita al Napoli. Che insiste anche per portare in azzurro Kostas Manolas. Nel caso del difensore greco, serve trovare l'intesa sulla formula e le cifre del trasferimento: la Roma vorrebbe che venisse pagata l’intera clausola di 36 milioni, ma ragiona sulle contropartite tecniche che potrebbero fare al caso dei giallorossi. Il Napoli continua a proporre in cambio dei giocatori per abbattere la cifra da pagare per il cartellino di Manolas. Un nome che potrebbe far parte dell'affare è quello di Amadou Diawara, che ha rifiutato il Wolverhampton perché preferirebbe aspettare la squadra di Fonseca. Il Napoli guarda però anche al futuro: presentata un'offerta ufficiale anche per il talentuoso Eljif Elmas, centrocampista offensivo macedone classe 1999 di proprietà dei turchi del Fenerbache e già nel mirino negli scorsi mesi.