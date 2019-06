La data limite rimane quella dell'8 agosto (data di chiusura del mercato inglese in entrata). Dopo quella data se Paul Pogba non sarà stato ceduto resterà al Manchester United, per l'impossibilità dei Red Devils di sostituirlo adeguatamente. Il tormentone che riguarda il centrocampista francese continua a tenere banco. Zinedine Zidane lo vorrebbe con sé al Real, la Juventus insiste per riportarlo a Torino a tal punto che Fabio Paratici, nei giorni scorsi, dopo essersi recato in Inghilterra per chiudere con Sarri, ha sondato già il terreno con lo United per capire i margini di trattativa e soprattutto i costi dell'operazione.



Come spesso accade, in trattative così complicate, la volontà del giocatore può fare la differenza. Ogni indizio dato dal diretto interessato, aggiunge un pezzettino alla prova che il giocatore è deciso a cambiare aria. Le dichiarazioni di qualche giorno fa circa la volontà di intraprendere una nuova sfida non sono cadute nel vuoto. Pogba è in Giappone per un tour con il suo sponsor tecnico e, come di consueto, non disdegna di mostrare i suoi spostamenti e le sue foto attraverso Instagram. Una in particolare, pubblicata recentissimamente, ha fatto pensare: la foto di due tifosi che mostrano due magliette di Pogba. Quella con il numero 10 della Juventus e l'altra con il numero 6 è del Manchester United (non la classica casacca rossa), ma bianca con i bordini grigi. Insomma, se non due indizi, certamente uno e mezzo. E i tifosi della Juventus sognano. Un ritorno del giocatore a Torino sarebbe particolarmente apprezzato dalla tifoseria (e anche da Sarri) dal momento che, lo stesso Pogba, non ha mai negato di essere rimasto particolarmente legato alla città e al club bianconero.