Continua a ribollire il calciomercato della Juventus. La nuova squadra che plasmerà Maurizio Sarri, nuovo allenatore, potrebbe avere un centrocampista in più, o anche due. Uno dei profili più in voga degli ultimi giorni è sicuramente quello di Adrien Rabiot, classe 1995 il cui contratto con il Paris Saint-Germain scadrà a fine giugno. Il giocatore, intenzionato a prendere tempo, non ha ancora deciso quale sarà la sua destinazione e la dirigenza bianconera resta prudente, per due motivi principali: essendo un parametro zero molto talentuoso, è seguito da tanti club europei; essendo stato per lui un anno complicato, poi, non ha ancora rotto gli indugi e deciso con chi giocare. Il 24enne, infatti, ha chiuso con il Psg nel mese di dicembre e, finito fuori rosa, nel 2019 non ha mai giocato una partita. Una stagione drammatica per lui, che ora vuole prendere tempo per comunicare la sua decisione. Una curiosità: Rabiot aveva già trovato nel corso della stagione un accordo con il Barcellona, che poi ha però cambiato idea e ha acquistato De Jong dell’Ajax, pagando anche una penale per non aver rispettato la parola data. Ora che Rabiot è tornato sul mercato, la Juve può essere l’opportunità per ricominciare: la trattativa continua.

Anche Pogba nel mirino

Rabiot, ma non solo. Come noto, la Juventus sta seguendo da vicino anche Paul Pogba, sogno (per nulla nascosto) per il centrocampo bianconero. Il suo ritorno è possibile, il francese è un obiettivo: Paratici, nei suoi viaggi internazionali (è stato anche a Parigi proprio per Rabiot) dell'ultimo weekend, ha parlato con il Manchester United. Trattativa impostata, ma che non è semplice: Pogba, che ha già espresso la sua volontà di lasciare l'Inghilterra, guadagna infatti tra i 10 e i 12 milioni di euro all'anno e a seguirlo è anche il Real Madrid. La Juve ha proposto l'inserimento di possibili contropartite tecniche, a cominciare da Dybala e Cancelo. I contatti proseguono.